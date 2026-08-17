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17.08.2026 23:11:00

Knowing These 3 Medicare Rules Could Save You Thousands

When you think about the expenses in retirement that might bust your budget, healthcare is probably one of them. Even though Medicare Part A is free for most enrollees, there are premiums associated with Part B. And while some Part D and Medicare Advantage plans offer $0 premiums, those may not be the optimal plans for you.Even if you're able to keep your Medicare premiums to a minimum, there are still deductibles, copays, and coinsurance to think about, not to mention services Medicare doesn't cover at all. So it's important to do what you can to keep your healthcare costs more manageable. And part of that boils down to knowing these three key Medicare rules.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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