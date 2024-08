Kommunen am Tagebau Hambach gründen mit RWE zusammen Projektgesellschaft

Die Kommunen am Tagebau Hambach investieren gemeinsam mit RWE in Erneuerbare Energien und gründen dafür mit dem Energiekonzern die Projektgesellschaft "RWE Neuland Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG".

Die Kommunen übernehmen 49 Prozent der Anteile an den RWE Neuland Solarparks, die in den vergangenen Monaten im Tagebau Hambach ans Netz gegangen sind, wie RWE am Mittwoch mitteilte. Sie hätten zudem die Option, über die Neuland Hambach auch an allen zukünftigen Erneuerbare-Energien-Projekten im Tagebau Hambach jeweils 49 Prozent der Anteile zu übernehmen.

DJG/cbr/sha

FRANKFURT (Dow Jones)