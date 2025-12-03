Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
03.12.2025 05:02:00
Kooperation von AWS und Google Cloud soll Nutzung mehrerer Clouds vereinfachen
Zwei der drei größten Cloud-Anbieter kooperieren für vereinfachten Multicloud-Betrieb. AWS und Google Cloud betonen verbesserte Zuverlässigkeit und Sicherheit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
