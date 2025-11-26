Meta Platforms Aktie

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

26.11.2025 08:33:00

Meta: Möglicher Milliarden-Deal mit Google setzt Nvidia unter Druck

Meta plant einem Bericht zufolge, für sein neues KI- Rechenzentren Prozessoren von Google einzusetzen. Damit würde der Techkonzern zum direkten Konkurrenten des Chipriesen Nvidia. Anleger reagieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
