Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
26.11.2025 08:33:00
Meta: Möglicher Milliarden-Deal mit Google setzt Nvidia unter Druck
Meta plant einem Bericht zufolge, für sein neues KI- Rechenzentren Prozessoren von Google einzusetzen. Damit würde der Techkonzern zum direkten Konkurrenten des Chipriesen Nvidia. Anleger reagieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
