Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
25.11.2025 20:33:33
Google is a near-$4tn monument to monopoly power
As threat from ChatGPT recedes, users are searching more with the market leader and monetisation seems to be intactWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!