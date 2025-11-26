Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Langfristige Investition
|
26.11.2025 16:04:10
NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen
Am 26.11.2024 wurden Alphabet A (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 169,12 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,913 Alphabet A (ex Google)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2025 auf 323,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 912,49 USD wert. Damit wäre die Investition um 91,25 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Alphabet A (ex Google) zuletzt 3,84 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)mehr Nachrichten
Analysen zu Alphabet A (ex Google)mehr Analysen
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
