NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Alphabet A (ex Google)-Aktien verdienen können.

Am 26.11.2024 wurden Alphabet A (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 169,12 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,913 Alphabet A (ex Google)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2025 auf 323,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 912,49 USD wert. Damit wäre die Investition um 91,25 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Alphabet A (ex Google) zuletzt 3,84 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at