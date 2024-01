KORREKTUR: GSK reduziert Haleon-Anteil weiter

(In der am Dienstag um 18.02 Uhr gesendeten Meldung "GSK reduziert Haleon-Anteil weiter" muss es im 1. Satz des 1. Absatzes korrekt "um (NICHT auf) rund 3,2 Prozent" heißen. Es folgt die korrigierte Fassung.)

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern GSK will einen Anteil an Haleon im Wert von rund 1,0 Milliarden Pfund verkaufen und damit seinen Anteil an dem Consumer-Healthcare-Unternehmen um rund 3,2 Prozent reduzieren. GSK kündigte an, sich von rund 300 Millionen Haleon-Aktien zu trennen. Der Angebotspreis soll im Rahmen eines beschleunigten Bookbuild-Verfahrens festgelegt werden, das umgehend beginnt. Die Haleon-Aktien schlossen am Dienstag bei 333,6 Pence.

Ende vergangenen Jahres hatte GSK seinen Haleon-Anteil bereits auf 7,4 von 10,3 Prozent verringert. Der US-Pharmariese Pfizer hält 32 Prozent an Haleon, das aus dem Consumer-Healthcare-Geschäft von GSK und Pfizer ausgegliedert wurde.

January 17, 2024 03:43 ET (08:43 GMT)