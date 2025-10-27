Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
27.10.2025 11:15:00
KPop Netflix Hunters: Can It Bounce Back This Week?
The market wasn't impressed by Netflix (NASDAQ: NFLX) after the company kicked off earnings season for streaming services stocks last week. The overall market may have rallied to fresh highs, but Netflix stock plummeted 12% as it sank lower in each of the week's last three trading days.Like KPop Demon Hunters -- the animated feature with a catchy soundtrack that remains one of the platform's most-viewed movies over the past four months -- Netflix has some demons to vanquish. And like the main protagonist, Netflix is conflicted in the fight.Below, I'll take a closer look at last week's report and what seems like an unfair market response. If I'm right, the recovery this week and beyond is going to be golden.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
