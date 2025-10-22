Netflix Aktie

995,90EUR -75,70EUR -7,06%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

22.10.2025 08:59:48

Netflix Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Brasilien ausgeklammert, habe der Streamingdienst die Margen-Erwartungen übertroffen, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch. Für das Brasilien-Geschäft jedoch hätten einmalige, unvorhergesehene Anpassungen vorgenommen werden müssen, sodass in einem einzigen Quartal zusätzliche Betriebskosten von vier Jahren verbucht worden seien./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 03:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 04:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 1 390,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 1 241,35 		Abst. Kursziel*:
11,97%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 1 241,35 		Abst. Kursziel aktuell:
11,97%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:59 Netflix Outperform Bernstein Research
06:46 Netflix Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:17 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Netflix Outperform Bernstein Research
17.10.25 Netflix Outperform Bernstein Research
