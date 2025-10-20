Netflix Aktie
|1 041,60EUR
|13,40EUR
|1,30%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix vor den am 21. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar belassen. Trotz eines durchwachsenen zweiten Quartals und der seither gedämpften Anlegerstimmung bleibt Analyst Laurent Yoon "grundsätzlich positiv" gestimmt für die Aktie des Streamingdienstes. Umsatz und Margen dürfen den Konsensschätzungen entsprechen oder diese übertreffen, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Untermauert werden dürfte dies durch ein solides Abonnentenwachstum, positive Werbetrends, Rückenwind durch die Wechselkurse und im ersten Quartal umgesetzte Preismaßnahmen./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 1 390,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 1 199,36
|
Abst. Kursziel*:
15,90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 1 217,24
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,19%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
