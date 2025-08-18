Netflix Aktie
|1 059,40EUR
|1,00EUR
|0,09%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1300 US-Dollar belassen. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal und erhöhten Jahresziele blieben die Erwartungen der Anleger an den Streaminganbieter relativ hoch, schrieb Doug Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei auf dem aktuellen Niveau ausgeglichener./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:47 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 19:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 1 300,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 1 238,95
|
Abst. Kursziel*:
4,93%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 1 238,95
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,93%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
