KTM-Werk nimmt Produktion wieder auf

Beim Motorradhersteller KTM in Mattighofen (Bezirk Braunau) läuft am Montag die Produktion, die seit 13. Dezember stillgestanden ist, wieder an. Ganz überstanden ist die Insolvenz noch nicht: Der Sanierungsplan wurde von den Gläubigern zwar angenommen und eine Geldspritze des indischen Miteigentümers Bajaj ermöglicht das Hochfahren des Werks, aber die Suche nach einem Investor läuft noch.

Vorerst stehen die Zeichen jedoch auf Optimismus: Die vier Produktionslinien sollen am Montag zumindest im Einschichtbetrieb starten. Dessen Vollauslastung will man innerhalb von drei Monaten erreichen. Die Produktion startet Schritt für Schritt, hieß es bei KTM. Am Anfang stehen alltägliche Tätigkeiten der Motorradproduktion - Warenanlieferung und -inspektion, diverse Vormontagen, Start des Muster- und Prototypenbaus. Auch die gesamte globale Lieferkette muss wieder aktiviert werden. Die ersten Motorräder dürften dann ab Donnerstag vom Band laufen.

