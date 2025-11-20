Pierer Mobility Aktie

WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

20.11.2025 19:11:33

EQS-Adhoc: PIERER Mobility AG (künftig Bajaj Mobility AG): Verkauf von FELT Bicycles an die Minderheitsgesellschafter

EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
PIERER Mobility AG (künftig Bajaj Mobility AG): Verkauf von FELT Bicycles an die Minderheitsgesellschafter

20.11.2025 / 19:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Meldung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR           

 

Wels, 20. November 2025

 

PIERER Mobility AG (künftig: Bajaj Mobility AG): Verkauf von FELT Bicycles an die Minderheitsgesellschafter

 

  • Fokussierung auf das Segment Motorcycles

 

Die PIERER Mobility AG, welche in Kürze in Bajaj Mobility AG umfirmiert wird, beendet ihr operatives Engagement im Fahrradbereich mit dem Verkauf von Felt Bicycles. Die neuen Eigentümer Florian Burguet und Cesar Rojo waren bereits seit 2023 Geschäftsführer und Minderheitsgesellschafter von FELT und werden die beiden Gesellschaften in Spanien und Nordamerika inklusive der Marke eigenständig weiterführen. Der Kaufpreis liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich. Das Closing der Transaktion steht unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung durch den Aufsichtsrat und soll noch vor Jahresende vollzogen werden.

 

Damit ist der nächste Meilenstein in der Fokussierung auf das Segment Motorcycles umgesetzt. Das Motorcycle-Portfolio der Gruppe umfasst künftig die drei Kernmarken KTM, GasGas und Husqvarna.

 

Rechtlicher Hinweis

 

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST WEDER ZUR DIREKTEN NOCH ZUR INDIREKTEN VERTEILUNG, ÜBERTRAGUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, WEDER GANZ NOCH TEILWEISE, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER IN EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERTEILUNG DIESER BEKANNTMACHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

 

Für weitere Informationen

Investor Relations

Dipl.-Ök. Stephanie Kniep

Tel: +43 664 2896931

E-Mail: ir@pierermobility.com

Website: https://www.pierermobility.com

ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: PKTM; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI



Ende der Insiderinformation

20.11.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PIERER Mobility AG
Edisonstrasse 1
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 (0) 7242 69 402
E-Mail: ir@pierermobility.com
Internet: www.pierermobility.com
ISIN: AT0000KTMI02
WKN: A2JKHY
Börsen: SIX, Wiener Börse
EQS News ID: 2233768

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PKTM Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2233768  20.11.2025 CET/CEST

