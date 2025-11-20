Pierer Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|
20.11.2025 19:11:33
EQS-Adhoc: PIERER Mobility AG (künftig Bajaj Mobility AG): Verkauf von FELT Bicycles an die Minderheitsgesellschafter
|
EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Ad-hoc-Meldung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)
Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR
Wels, 20. November 2025
PIERER Mobility AG (künftig: Bajaj Mobility AG): Verkauf von FELT Bicycles an die Minderheitsgesellschafter
Die PIERER Mobility AG, welche in Kürze in Bajaj Mobility AG umfirmiert wird, beendet ihr operatives Engagement im Fahrradbereich mit dem Verkauf von Felt Bicycles. Die neuen Eigentümer Florian Burguet und Cesar Rojo waren bereits seit 2023 Geschäftsführer und Minderheitsgesellschafter von FELT und werden die beiden Gesellschaften in Spanien und Nordamerika inklusive der Marke eigenständig weiterführen. Der Kaufpreis liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich. Das Closing der Transaktion steht unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung durch den Aufsichtsrat und soll noch vor Jahresende vollzogen werden.
Damit ist der nächste Meilenstein in der Fokussierung auf das Segment Motorcycles umgesetzt. Das Motorcycle-Portfolio der Gruppe umfasst künftig die drei Kernmarken KTM, GasGas und Husqvarna.
Für weitere Informationen
Investor Relations
Dipl.-Ök. Stephanie Kniep
Tel: +43 664 2896931
E-Mail: ir@pierermobility.com
Website: https://www.pierermobility.com
ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: PKTM; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI
|ISIN:
|AT0000KTMI02
|WKN:
|A2JKHY
|Börsen:
|SIX, Wiener Börse
|EQS News ID:
|2233768
|Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PKTM Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
|
2233768 20.11.2025 CET/CEST
