Carlo Gavazzi Aktie
WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563
|SPI-Performance im Fokus
|
21.11.2025 09:29:23
Zurückhaltung in Zürich: SPI startet mit Verlusten
Am Freitag fällt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,08 Prozent auf 17 239,87 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,227 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,554 Prozent leichter bei 17 158,26 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 253,92 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 17 158,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 239,87 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 0,939 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 360,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, bewegte sich der SPI bei 16 992,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, lag der SPI bei 15 423,02 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 11,09 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17 689,35 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im SPI
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 10,14 Prozent auf 1,63 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 2,52 Prozent auf 14,66 CHF), COLTENE (+ 2,49 Prozent auf 47,40 CHF), LEM (+ 1,65 Prozent auf 308,50 CHF) und Roche (+ 1,30 Prozent auf 327,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-11,11 Prozent auf 1,20 CHF), Curatis (-7,39 Prozent auf 11,90 CHF), Molecular Partners (-6,05 Prozent auf 3,03 CHF), Carlo Gavazzi (-5,42 Prozent auf 157,00 CHF) und Gurit (-4,17 Prozent auf 10,12 CHF).
SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 861 288 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,681 Mrd. Euro.
SPI-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Curatis AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Zurückhaltung in Zürich: SPI startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
07:00
|Curatis Holding AG announces CHF 1.2 million private placement with strategic investor (EQS Group)
|
20.11.25
|Gewinne in Zürich: Börsianer lassen SPI nachmittags steigen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
20.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
19.11.25
|Börse Zürich: SPI schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Optimismus in Zürich: SPI am Mittwochmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Carlo Gavazzi Holding AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Carlo Gavazzi Holding AG
|168,50
|-1,17%
|COLTENE AG
|51,00
|3,24%
|Curatis AG
|11,90
|-7,39%
|Gurit Holding AG
|10,98
|-1,79%
|HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
|1,55
|0,32%
|LEM S.A.
|324,00
|-1,67%
|Molecular Partners AG
|3,21
|-8,30%
|OC Oerlikon Corporation AG
|3,10
|-1,84%
|Pierer Mobility (ex KTM Industries)
|16,10
|1,26%
|Relief Therapeutics Holding AG
|2,62
|0,38%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|350,00
|0,75%
|SHL Telemedicine
|1,35
|-0,37%
|UBS
|32,03
|-4,27%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|17 226,53
|-0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.