Carlo Gavazzi Aktie

Carlo Gavazzi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJLR / ISIN: CH1278877563

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
SPI-Performance im Fokus 21.11.2025 09:29:23

Zurückhaltung in Zürich: SPI startet mit Verlusten

Zurückhaltung in Zürich: SPI startet mit Verlusten

Der SPI verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Freitag fällt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,08 Prozent auf 17 239,87 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,227 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,554 Prozent leichter bei 17 158,26 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 253,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 17 158,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 239,87 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 0,939 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 360,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, bewegte sich der SPI bei 16 992,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, lag der SPI bei 15 423,02 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 11,09 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17 689,35 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 10,14 Prozent auf 1,63 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 2,52 Prozent auf 14,66 CHF), COLTENE (+ 2,49 Prozent auf 47,40 CHF), LEM (+ 1,65 Prozent auf 308,50 CHF) und Roche (+ 1,30 Prozent auf 327,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-11,11 Prozent auf 1,20 CHF), Curatis (-7,39 Prozent auf 11,90 CHF), Molecular Partners (-6,05 Prozent auf 3,03 CHF), Carlo Gavazzi (-5,42 Prozent auf 157,00 CHF) und Gurit (-4,17 Prozent auf 10,12 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 861 288 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,681 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Curatis AGmehr Nachrichten

Analysen zu Carlo Gavazzi Holding AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carlo Gavazzi Holding AG 168,50 -1,17% Carlo Gavazzi Holding AG
COLTENE AG 51,00 3,24% COLTENE AG
Curatis AG 11,90 -7,39% Curatis AG
Gurit Holding AG 10,98 -1,79% Gurit Holding AG
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 1,55 0,32% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
LEM S.A. 324,00 -1,67% LEM S.A.
Molecular Partners AG 3,21 -8,30% Molecular Partners AG
OC Oerlikon Corporation AG 3,10 -1,84% OC Oerlikon Corporation AG
Pierer Mobility (ex KTM Industries) 16,10 1,26% Pierer Mobility (ex KTM Industries)
Relief Therapeutics Holding AG 2,62 0,38% Relief Therapeutics Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 350,00 0,75% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,35 -0,37% SHL Telemedicine
UBS 32,03 -4,27% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 17 226,53 -0,16%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:06 Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert
20.11.25 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
20.11.25 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen