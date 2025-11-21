Zurückhaltung in Zürich: SPI startet mit Verlusten

Am Freitag fällt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,08 Prozent auf 17 239,87 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,227 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,554 Prozent leichter bei 17 158,26 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 253,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 17 158,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 239,87 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 0,939 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 360,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, bewegte sich der SPI bei 16 992,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, lag der SPI bei 15 423,02 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 11,09 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17 689,35 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 10,14 Prozent auf 1,63 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 2,52 Prozent auf 14,66 CHF), COLTENE (+ 2,49 Prozent auf 47,40 CHF), LEM (+ 1,65 Prozent auf 308,50 CHF) und Roche (+ 1,30 Prozent auf 327,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-11,11 Prozent auf 1,20 CHF), Curatis (-7,39 Prozent auf 11,90 CHF), Molecular Partners (-6,05 Prozent auf 3,03 CHF), Carlo Gavazzi (-5,42 Prozent auf 157,00 CHF) und Gurit (-4,17 Prozent auf 10,12 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 861 288 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,681 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

