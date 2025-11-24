Gewinne in Zürich: SPI mit positivem Vorzeichen

Das macht der SPI am ersten Tag der Woche.

Am Montag geht es im SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,03 Prozent auf 17 347,92 Punkte aufwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,239 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,544 Prozent höher bei 17 436,69 Punkten in den Handel, nach 17 342,35 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 17 446,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 339,27 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 24.10.2025, den Wert von 17 348,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der SPI mit 17 039,60 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wurde der SPI auf 15 591,54 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,79 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 17 689,35 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 361,69 Zählern.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Evolva (+ 8,43 Prozent auf 0,90 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 6,36 Prozent auf 46,80 CHF), COLTENE (+ 5,17 Prozent auf 50,90 CHF), SoftwareONE (+ 5,06 Prozent auf 8,83 CHF) und Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 3,70 Prozent auf 16,24 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Julius Bär (-4,00 Prozent auf 56,16 CHF), Adval Tech (-3,02 Prozent auf 38,60 CHF), IVF HARTMANN (-2,90 Prozent auf 134,00 CHF), Edisun Power Europe (-2,82 Prozent auf 48,30 CHF) und Feintool International (-2,76 Prozent auf 9,16 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 718 343 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 278,711 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at