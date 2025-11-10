Kubota: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kubota hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kubota ein EPS von 1,36 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,08 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at