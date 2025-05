Kursdämpfer für Meta-Aktie leichter: Bericht über Verzögerungen bei KI-Modell

Die Aktien von Meta haben am Donnerstag auf ihrem höchsten Niveau seit Anfang März einen Dämpfer bekommen.

Ohnehin etwas schwächer gestartet, weiteten sie zum Handelsende am Donnerstag ihren Verlust nach einem Pressebericht auf 2,35 Prozent aus und schlossen an der NASDAQ bei 643,88 US-Dollar. Am Freitag zeigen sie sich 2,02 Prozent im Minus bei 630,85 US-Dollar.

Dem "Wall Street Journal" zufolge wird sich die Einführung eines Flaggschiff-Modells für Künstliche Intelligenz verzögern.

Meta investiert Milliardensummen in Künstliche Intelligenz und hat große Ambitionen, Rivalen wie den ChatGPT-Entwickler OpenAI sowie Alphabet und Elon Musks KI-Firma xAI bei Künstlicher Intelligenz zu schlagen.

/ajx/he

NEW YORK (dpa-AFX)