Leidos Holdings Aktie

Leidos Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CT / ISIN: US5253271028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 12:18:37

Leidos Holdings, Inc. Q2 Income Falls

(RTTNews) - Leidos Holdings, Inc. (LDOS) released a profit for second quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $354 million, or $2.81 per share. This compares with $391 million, or $3.01 per share, last year.

Excluding items, Leidos Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $411 million or $3.26 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.2% to $4.558 billion from $4.253 billion last year.

Leidos Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $354 Mln. vs. $391 Mln. last year. -EPS: $2.81 vs. $3.01 last year. -Revenue: $4.558 Bln vs. $4.253 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 12.20 To $ 12.50 Full year revenue guidance: $ 18.20 B To $ 18.40 B

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Leidos Holdings Inc

mehr Nachrichten