Leidos Holdings, Inc. Q2 Income Falls

(RTTNews) - Leidos Holdings, Inc. (LDOS) released a profit for second quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $354 million, or $2.81 per share. This compares with $391 million, or $3.01 per share, last year.

Excluding items, Leidos Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $411 million or $3.26 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.2% to $4.558 billion from $4.253 billion last year.

Leidos Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $354 Mln. vs. $391 Mln. last year. -EPS: $2.81 vs. $3.01 last year. -Revenue: $4.558 Bln vs. $4.253 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 12.20 To $ 12.50 Full year revenue guidance: $ 18.20 B To $ 18.40 B