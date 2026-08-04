Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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04.08.2026 15:26:16
Leidos Holdings Reports Q2 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
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03.08.26
|Ausblick: Leidos präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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29.07.26
|S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Leidos von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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22.07.26
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20.07.26
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15.07.26
|S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Leidos-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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08.07.26
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01.07.26
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24.06.26
|S&P 500-Titel Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Leidos-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)