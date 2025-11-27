Leonardo Aktie
WKN: A0ETQX / ISIN: IT0003856405
|
27.11.2025 06:00:25
Leonardo to unveil ‘Michelangelo Dome’ air shield system
Italian defence group to show AI system that will connect equipment and platforms to protect nations from air threatsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
