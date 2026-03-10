Leonteq Aktie

WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181

10.03.2026 07:35:20

Leonteq verschiebt Präsidentenwahl

Er war bereits als neuer Präsident angekündigt: Felix Oegerli. Doch nun wird auf seine Wahl vorerst verzichtet. Dafür sollen zwei neue unabhängige Mitglieder Einzug halten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
