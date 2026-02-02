Li Auto Aktie
WKN DE: A2QACD / ISIN: KYG5479M1050
|
02.02.2026 12:16:34
Li Auto January Deliveries Extend Losing Streak
This article Li Auto January Deliveries Extend Losing Streak originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Li Auto Inc
|
25.11.25
|Ausblick: Li Auto legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.09.25
|Markterleichterung: Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. reagieren positiv auf Nachrichten (finanzen.at)
|
28.08.25
|Li Auto-Aktie mit Verlusten in Hongkong: BYD-Rivale Li Auto macht weniger Umsatz und Gewinn (finanzen.at)
|
28.08.25
|Ausblick: Li Auto A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Li Auto Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Li Auto Inc
|6,93
|-0,53%