Libet: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Libet gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,2 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 25,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,9 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at