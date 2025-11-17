KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
17.11.2025 14:02:00
Lidl-Mutter Schwarz-Gruppe baut KI-Rechenzentrum für 11 Milliarden Euro
Die Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) investiert elf Milliarden Euro in ein neues Rechenzentrum in Lübbenau. Es ist die größte Einzelinvestition des Unternehmens.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
