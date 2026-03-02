Life360 Aktie

Life360 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PH39 / ISIN: AU0000045098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.03.2026 23:02:12

Life360, Inc. Bottom Line Rises In Q4

(RTTNews) - Life360, Inc. (360.AX) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from last year

The company's earnings totaled $129.65 million, or $1.51 per share. This compares with $8.49 million, or $0.10 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 26.4% to $145.97 million from $115.52 million last year.

Life360, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $129.65 Mln. vs. $8.49 Mln. last year. -EPS: $1.51 vs. $0.10 last year. -Revenue: $145.97 Mln vs. $115.52 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Life360 Inc Chess Depository Interests Repr 3 Sh

mehr Nachrichten