Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
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13.08.2026 19:16:05
Lifetime Brands (LCUT) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Thursday, Aug. 6, 2026 at 11:00 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Lifetime Brands IncShs
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11.08.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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11.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
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10.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
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06.08.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
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05.08.26
|Ausblick: Lifetime Brands zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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04.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lifetime Brands-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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28.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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22.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schwächelt (finanzen.at)
Analysen zu Lifetime Brands IncShs
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Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.