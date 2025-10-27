Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
27.10.2025 19:00:00
Lilly declares fourth-quarter 2025 dividend
INDIANAPOLIS , Oct. 27, 2025 /PRNewswire/ -- The board of directors of Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) has declared a dividend for the fourth quarter of 2025 of $1.50 per share on outstanding common stock. The dividend is payable on December 10, 2025 , to shareholders of record at the close ofEli Lilly and Co. ">Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
