Eli Lilly Aktie

Eli Lilly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 19:00:00

Lilly declares fourth-quarter 2025 dividend

INDIANAPOLIS , Oct. 27, 2025 /PRNewswire/ -- The board of directors of Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) has declared a dividend for the fourth quarter of 2025 of $1.50 per share on outstanding common stock. The dividend is payable on December 10, 2025 , to shareholders of record at the close ofEli Lilly and Co. ">Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Eli Lillymehr Nachrichten