Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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04.05.2026 17:11:00
Lilly declares second-quarter 2026 dividend
INDIANAPOLIS, May 4, 2026 /PRNewswire/ -- The board of directors of Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) has declared a dividend for the second quarter of 2026 of $1.73 per share on outstanding common stock. The dividend is payable on June 10, 2026, to shareholders of record at the close of businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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