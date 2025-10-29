Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
29.10.2025 12:00:00
LillyDirect and Walmart Pharmacy launch first retail pick-up option with direct-to-consumer pricing for Zepbound
Walmart, with nearly 4,600 pharmacies nationwide, will serve as the first in-store pickup pharmacy for LillyDirect's self-pay single-dose vials Strategic collaboration marks the first time patients using LillyDirect, Lilly's direct-to-consumer healthcare platform, can access self-pay pricing for
