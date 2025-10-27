Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
27.10.2025 11:45:00
Lilly's Omvoh (mirikizumab-mrkz) demonstrated early and sustained improvement in bowel urgency outcomes for patients with ulcerative colitis
Phase 3b LUCENT-URGE is the first study in inflammatory bowel disease to assess bowel urgency across three measures — severity, frequency and stool deferral time — reflecting the spectrum of its burden on patients By Week 12, patients experienced a 55% reduction in daily episodes of bowel urgencyWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eli Lillymehr Nachrichten
|
21.10.25
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.10.25
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
14.10.25
|S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
07.10.25
|S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.10.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.09.25