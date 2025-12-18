Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
18.12.2025 12:45:00
Lilly's orforglipron helped people maintain weight loss after switching from injectable incretins to oral GLP-1 therapy in first-of-its-kind Phase 3 trial
In ATTAIN-MAINTAIN, orforglipron achieved the primary and all key secondary endpoints for weight maintenance vs. placebo at 52 weeks following weight loss on Wegovy or Zepbound Participants who switched to orforglipron from Wegovy maintained all but 0.9 kg of their previously achieved weight lossWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
