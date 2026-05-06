Limbach Holdings Aktie
WKN DE: A2APH1 / ISIN: US53263P1057
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06.05.2026 22:18:51
Limbach (LMB) Q1 2026 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.May 6, 2026, 9 a.m. ETLimbach Holdings (NASDAQ:LMB) reported first quarter results in line with internal expectations for total revenue and adjusted EBITDA, but gross margin and net income declined sharply due to the integration of Pioneer Power and lower project write-ups compared to the prior year. Data center market activity accelerated, comprising 27% of bookings and driving new project wins, including a contract valued over $30 million. Management reaffirmed robust full-year guidance and highlighted strategic investments in sales enablement and vertical market teams to sustain revenue momentum and margin enhancement efforts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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