Lincoln Educational Services CorpShs Aktie
WKN: A0ER24 / ISIN: US5335351004
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10.08.2026 16:11:07
Lincoln Educational Services Corp. Bottom Line Climbs In Q2
(RTTNews) - Lincoln Educational Services Corp. (LINC) revealed a profit for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $1.95 million, or $0.06 per share. This compares with $1.55 million, or $0.05 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 22.4% to $142.56 million from $116.47 million last year.
Lincoln Educational Services Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.95 Mln. vs. $1.55 Mln. last year. -EPS: $0.06 vs. $0.05 last year. -Revenue: $142.56 Mln vs. $116.47 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.74 To $ 0.83 Full year revenue guidance: $ 590.0 M To $ 600.0 M
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