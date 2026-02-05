Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
05.02.2026 11:39:00
LiteBox: Microsoft stellt neues Library OS vor
Mit LiteBox hat Microsoft ein in Rust geschriebenes Library OS veröffentlicht, das durch minimale Host-Interfaces die Angriffsfläche reduzieren soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu OS Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|19 940,00
|-4,41%
|Microsoft Corp.
|339,50
|1,69%
