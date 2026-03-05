Alkami Technology Aktie

WKN DE: A3CMGH / ISIN: US01644J1088

05.03.2026 23:48:40

Long Path Partners Buys Alkami Technology Stock

On Feb. 13, 2026, Long Path Partners LP disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it bought 572,292 shares of Alkami Technology (NASDAQ:ALKT) in the fourth quarter.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Feb. 13, 2026, Long Path Partners LP increased its position in Alkami Technology by 572,292 shares during the quarter ended Dec. 31, 2025. The fund's quarter-end Alkami Technology stake was valued at $72.5 million, up $8.6 million from the previous period, reflecting both trading and market price changes.Alkami Technology is a technology company specializing in digital banking solutions for financial institutions. The company leverages a proprietary, multi-tenant cloud architecture to deliver scalable and secure SaaS offerings. Alkami's focus on innovation and operational efficiency positions it as a key partner for banks and credit unions seeking to enhance user engagement and accelerate digital transformation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Alkami Technology Inc Registered Shs

