L'Oréal-Aktie deutlich schwächer: Umsatz und Gewinn von L'Oréal enttäuscht Markterwartungen - Vereinbarung mit Pradas Miu Miu

Geopolitische Spannungen, Inflation und ein stagnierender Schönheitsmarkt in China prägten das Jahr 2023. Dennoch gab sich L'Oréal zuversichtlich, sich im laufenden Jahr besser als der Markt zu entwickeln.

"Mit Blick auf 2024 bleiben wir optimistisch, was die Aussichten für den Schönheitsmarkt angeht, und sind zuversichtlich, dass wir ihn weiterhin übertreffen und ein weiteres Jahr mit Umsatz- und Gewinnwachstum erreichen werden", sagte CEO Nicolas Hieronimus.

Der französische Kosmetikriese erzielte einen Umsatz von 41,18 Milliarden Euro, ein Plus von 7,6 Prozent auf "berichteter" Basis und 11 Prozent auf vergleichbarer Fläche. In Europa stieg der Umsatz um 13,7 Prozent auf 13,01 Milliarden Euro. In Nordamerika wuchs der Umsatz um 9,7 Prozent auf 11,15 Milliarden Euro und in Lateinamerika um 22,8 Prozent auf 2,92 Milliarden Euro. Dagegen sank der Umsatz in Nordasien aufgrund der schwachen Marktentwicklung in China um 5,8 Prozent auf 10,66 Milliarden Euro.

Im vierten Quartal stieg der Umsatz auf "berichteter" Basis um 2,8 Prozent und auf vergleichbarer Basis um 6,9 Prozent auf 10,61 Milliarden Euro.

Der Nettogewinn von L'Oreal stieg im vergangenen Jahr um 8,4 Prozent auf 6,18 Milliarden Euro, der von Analysten und Investoren viel beachtete operative Gewinn um 9,2 Prozent auf 8,14 Milliarden Euro.

Analysten hatten im einem von Visible Alpha erstellten Konsens einen Jahresumsatz von 41,49 Milliarden Euro bei einem Nettogewinn von 6,25 Milliarden Euro und einem operativen Gewinn von 8,21 Milliarden Euro prognostiziert.

Der Konzern kündigte an, der Hauptversammlung am 23. April eine Dividende von 6,60 Euro je Aktie vorzuschlagen. Für das Vorjahr hatte er 6,00 Euro je Aktie ausgeschüttet.

L'Oréal und Pradas Miu Miu unterzeichnen Beauty-Lizenzvereinbarung

L'Oréal und Prada haben eine weltweite langfristige Lizenzvereinbarung für die Entwicklung und den Vertrieb von Beauty-Produkten für die Marke Miu Miu unterzeichnet.

Wie der französische Kosmetikkonzern und das italienische Luxus-Modehaus mitteilten, werden sie voraussichtlich im kommenden Jahr die ersten Düfte unter L'Oréal auf den Markt bringen. Die Vereinbarung trete in Kraft, sobald die Partner die üblichen behördlichen Genehmigungen erhalten haben, sofern diese erteilt werden.

Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

L'Oréal teilte mit, dass die Miu-Miu-Lizenz das Portfolio seiner Luxe Division ergänzen werde. Für Miu Miu wird die Partnerschaft mit L'Oréal darauf abzielen, das Potenzial der Marke in der Schönheitskategorie zu nutzen, sagte Miu-Miu-CEO Benedetta Petruzzo.

Die L'Oréal-Aktie verliert in Paris zeitweise 6,26 Prozent auf 424,80 Euro.

PARIS (Dow Jones)