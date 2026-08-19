Lowe's Companies, Inc. Q2 Sales Increase

(RTTNews) - Lowe's Companies, Inc. (LOW) released a profit for second quarter of $2.399 billion

The company's bottom line came in at $2.399 billion, or $4.27 per share. This compares with $2.398 billion, or $4.27 per share, last year.

Excluding items, Lowe's Companies, Inc. reported adjusted earnings of $4.40 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.3% to $25.956 billion from $23.959 billion last year.

Lowe's Companies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.399 Bln. vs. $2.398 Bln. last year. -EPS: $4.27 vs. $4.27 last year. -Revenue: $25.956 Bln vs. $23.959 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 12.25 Full year revenue guidance: $ 92.0 B