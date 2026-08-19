Lowe's Companies Aktie
WKN: 859545 / ISIN: US5486611073
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19.08.2026 12:18:50
Lowe's Companies, Inc. Q2 Sales Increase
(RTTNews) - Lowe's Companies, Inc. (LOW) released a profit for second quarter of $2.399 billion
The company's bottom line came in at $2.399 billion, or $4.27 per share. This compares with $2.398 billion, or $4.27 per share, last year.
Excluding items, Lowe's Companies, Inc. reported adjusted earnings of $4.40 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.3% to $25.956 billion from $23.959 billion last year.
Lowe's Companies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.399 Bln. vs. $2.398 Bln. last year. -EPS: $4.27 vs. $4.27 last year. -Revenue: $25.956 Bln vs. $23.959 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 12.25 Full year revenue guidance: $ 92.0 B
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