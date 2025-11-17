LS Industries präsentierte Quartalsergebnisse

LS Industries hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13011,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at