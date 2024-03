LSE-Handel: FTSE 100 notiert im Plus

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Am Freitag klettert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,62 Prozent auf 7 677,42 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,364 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 630,02 Punkte an der Kurstafel, nach 7 630,02 Punkten am Vortag.

Bei 7 695,61 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 630,02 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,374 Prozent. Vor einem Monat, am 01.02.2024, stand der FTSE 100 noch bei 7 622,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 529,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.03.2023, stand der FTSE 100 bei 7 914,93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 büßte der Index bereits um 0,571 Prozent ein. Bei 7 764,37 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Pearson (+ 3,58 Prozent auf 9,95 GBP), Barclays (+ 3,11 Prozent auf 1,70 GBP), Segro (+ 2,77 Prozent auf 8,69 GBP), Airtel Africa (+ 2,42 Prozent auf 0,97 GBP) und Vodafone Group (+ 2,21 Prozent auf 0,71 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Rightmove (-3,45 Prozent auf 5,47 GBP), Ocado Group (-3,16 Prozent auf 4,95 GBP), Melrose Industries (-1,64 Prozent auf 6,25 GBP), IMI (-1,50 Prozent auf 17,07 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-1,50 Prozent auf 19,38 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 37 249 815 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 184,866 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at