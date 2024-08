LSE-Handel: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich fester

Zum Handelsschluss tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,56 Prozent höher bei 8 281,05 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,513 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 235,23 Punkten, nach 8 235,23 Punkten am Vortag.

Bei 8 288,72 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 230,68 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,38 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 8 252,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 428,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 507,15 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 7,25 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Flutter Entertainment (+ 10,54 Prozent auf 162,00 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 4,98 Prozent auf 20,88 GBP), Entain (+ 4,54 Prozent auf 6,08 GBP), The Berkeley Group (+ 3,90 Prozent auf 53,30 GBP) und Barratt Developments (+ 3,82 Prozent auf 5,49 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Rio Tinto (-1,54 Prozent auf 48,53 GBP), Anglo American (-1,50 Prozent auf 21,98 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-1,11 Prozent auf 75,65 GBP), Beazley (-0,82 Prozent auf 7,28 GBP) und Croda International (-0,55 Prozent auf 38,20 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 77 198 777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 231,159 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 4,05 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. HSBC-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,61 Prozent gelockt.

