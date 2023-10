LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich letztendlich schwächer

Der FTSE 100 fiel im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,81 Prozent auf 7 354,57 Punkte zurück. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,362 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 414,34 Punkte an der Kurstafel, nach 7 414,34 Punkten am Vortag.

Bei 7 342,48 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 414,34 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,643 Prozent. Vor einem Monat, am 26.09.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 625,72 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 26.07.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 676,89 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.10.2022, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 056,07 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 2,64 Prozent zurück. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Ocado Group (+ 5,89 Prozent auf 4,87 GBP), Croda International (+ 1,84 Prozent auf 42,17 GBP), M&G (+ 1,77 Prozent auf 1,96 GBP), Compass Group (+ 1,42 Prozent auf 20,75 GBP) und Severn Trent (+ 1,28 Prozent auf 26,06 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Standard Chartered (-12,44 Prozent auf 6,25 GBP), Rentokil Initial (-10,60 Prozent auf 4,06 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-4,99 Prozent auf 5,26 GBP), Endeavour Mining (-3,79 Prozent auf 16,52 GBP) und Intertek (-2,96 Prozent auf 38,71 GBP) unter Druck.

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 77 217 419 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 205,176 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,12 zu Buche schlagen. Mit 11,92 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at