Schwacher Handel in London: So steht der FTSE 100 mittags

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,44 Prozent leichter bei 9 507,27 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,760 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 9 548,93 Punkten in den Handel, nach 9 548,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 9 565,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 501,09 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,169 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 09.09.2025, einen Stand von 9 242,53 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2025, den Wert von 8 867,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 243,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 15,10 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 577,08 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit International Consolidated Airlines (+ 2,15 Prozent auf 4,09 GBP), Weir Group (+ 1,28 Prozent auf 28,38 GBP), Entain (+ 1,22 Prozent auf 8,36 GBP), Intermediate Capital Group (+ 1,19 Prozent auf 22,02 GBP) und GSK (+ 1,17 Prozent auf 16,40 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil HSBC (-6,05 Prozent auf 10,01 GBP), Lloyds Banking Group (-3,08 Prozent auf 0,84 GBP), Barratt Developments (-2,93 Prozent auf 3,78 GBP), WPP 2012 (-2,77 Prozent auf 3,57 GBP) und Sage (-1,80 Prozent auf 10,91 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 114 420 791 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 227,911 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

2025 verzeichnet die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die WPP 2012-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,72 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

