AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index-Performance 09.10.2025 12:27:18

Schwacher Handel in London: So steht der FTSE 100 mittags

Schwacher Handel in London: So steht der FTSE 100 mittags

Der FTSE 100 verzeichnet derzeit Verluste.

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,44 Prozent leichter bei 9 507,27 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,760 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 9 548,93 Punkten in den Handel, nach 9 548,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 9 565,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 501,09 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,169 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 09.09.2025, einen Stand von 9 242,53 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2025, den Wert von 8 867,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 243,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 15,10 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 577,08 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit International Consolidated Airlines (+ 2,15 Prozent auf 4,09 GBP), Weir Group (+ 1,28 Prozent auf 28,38 GBP), Entain (+ 1,22 Prozent auf 8,36 GBP), Intermediate Capital Group (+ 1,19 Prozent auf 22,02 GBP) und GSK (+ 1,17 Prozent auf 16,40 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil HSBC (-6,05 Prozent auf 10,01 GBP), Lloyds Banking Group (-3,08 Prozent auf 0,84 GBP), Barratt Developments (-2,93 Prozent auf 3,78 GBP), WPP 2012 (-2,77 Prozent auf 3,57 GBP) und Sage (-1,80 Prozent auf 10,91 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 114 420 791 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 227,911 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

2025 verzeichnet die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die WPP 2012-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,72 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen

07.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
06.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 147,10 -0,07% AstraZeneca PLC
Barratt Developments PLC 4,30 -3,59% Barratt Developments PLC
Entain PLC Registered Shs 9,56 1,55% Entain PLC Registered Shs
GSK PLC Registered Shs 18,83 0,24% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 11,60 -5,84% HSBC Holdings plc
Intermediate Capital Group PLC 24,40 0,00% Intermediate Capital Group PLC
International Consolidated Airlines S.A. 4,69 2,81% International Consolidated Airlines S.A.
Lloyds Banking Group 0,97 -2,81% Lloyds Banking Group
Sage PLC 12,68 -0,04% Sage PLC
Weir Group PLC 32,06 0,56% Weir Group PLC
WPP 2012 PLC 4,14 -1,90% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 512,68 -0,38%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Vorgaben und Entspannung in Gaza-Konflikt: ATX zeigt sich mit Gewinnen -- DAX-Gewinne bröckeln nach neuem Rekord -- Schlussendlich Gewinne in Asien: Japan erreicht neues Allzeithoch
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Donnerstag aufwärts. Der Aktienmarkt in Deutschland feiert unterdessen ein neues Rekordhoch. In Fernost dominierten am Donnerstag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen