AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Index-Performance
|
09.10.2025 12:27:18
Schwacher Handel in London: So steht der FTSE 100 mittags
Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,44 Prozent leichter bei 9 507,27 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,760 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 9 548,93 Punkten in den Handel, nach 9 548,87 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 9 565,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 501,09 Punkten erreichte.
FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,169 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 09.09.2025, einen Stand von 9 242,53 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2025, den Wert von 8 867,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 243,74 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 15,10 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 577,08 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit International Consolidated Airlines (+ 2,15 Prozent auf 4,09 GBP), Weir Group (+ 1,28 Prozent auf 28,38 GBP), Entain (+ 1,22 Prozent auf 8,36 GBP), Intermediate Capital Group (+ 1,19 Prozent auf 22,02 GBP) und GSK (+ 1,17 Prozent auf 16,40 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil HSBC (-6,05 Prozent auf 10,01 GBP), Lloyds Banking Group (-3,08 Prozent auf 0,84 GBP), Barratt Developments (-2,93 Prozent auf 3,78 GBP), WPP 2012 (-2,77 Prozent auf 3,57 GBP) und Sage (-1,80 Prozent auf 10,91 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 114 420 791 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 227,911 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf
2025 verzeichnet die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die WPP 2012-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,72 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Handel in London: So steht der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: FTSE 100 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
08.10.25
|LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
08.10.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
08.10.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
08.10.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
08.10.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.10.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen
|07.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|07.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|04.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|147,10
|-0,07%
|Barratt Developments PLC
|4,30
|-3,59%
|Entain PLC Registered Shs
|9,56
|1,55%
|GSK PLC Registered Shs
|18,83
|0,24%
|HSBC Holdings plc
|11,60
|-5,84%
|Intermediate Capital Group PLC
|24,40
|0,00%
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,69
|2,81%
|Lloyds Banking Group
|0,97
|-2,81%
|Sage PLC
|12,68
|-0,04%
|Weir Group PLC
|32,06
|0,56%
|WPP 2012 PLC
|4,14
|-1,90%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 512,68
|-0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVorgaben und Entspannung in Gaza-Konflikt: ATX zeigt sich mit Gewinnen -- DAX-Gewinne bröckeln nach neuem Rekord -- Schlussendlich Gewinne in Asien: Japan erreicht neues Allzeithoch
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Donnerstag aufwärts. Der Aktienmarkt in Deutschland feiert unterdessen ein neues Rekordhoch. In Fernost dominierten am Donnerstag die Bullen.