Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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11.10.2026 05:47:35
Lucid Reports Quarterly Production and Delivery Numbers
The Lucid (NASDAQ: LCID) Gravity is generating interest from consumers, but not enough to offset the massive losses on the bottom line.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 8, 2026. The video was published on Oct. 10, 2026.
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