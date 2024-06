Lufthansa-Aktie steigt leicht: Jens Fehlinger zum CEO von Swiss bestimmt - Eurowings wendet Streik auf Mallorca ab

Wie die Lufthansa Group mitteilte, wird Jens Fehlinger neuer CEO von Swiss International Air Lines und übernimmt seine Aufgaben am 1. Oktober. Er tritt die Nachfolge von Dieter Vranckx an, der bereits zum 1. Juli in den Konzernvorstand wechselt. Dies hatte die Lufthansa Group bereits im Februar im Zuge ihres Vorstandsumbaus bekannt gegeben. Vranckx wurde zum Vorstand "Globale Märkte und kommerzielle Steuerung Hubs" bestellt.

Bis zu Fehlingers Antritt bei Swiss werde deren Chief Commercial Officer (CCO) Heike Birlenbach interimistisch als CEO fungieren, teilte der Konzern weiter mit.

Fehlinger begann eine berufliche Laufbahn 2006 bei der Lufthansa Group und übernahm der Mitteilung zufolge zahlreiche Managementfunktionen. In den letzten Jahren führte der 43-Jährige als Co-Geschäftsführer die Fluggesellschaft Lufthansa Cityline und baute als Geschäftsführer gleichzeitig die neue Airline Lufthansa City Airlines auf.

Eurowings wendet Flughafen-Streik auf Mallorca ab

Mallorca-Urlauber können aufatmen: Die Fluggesellschaft Eurowings hat Streiks ihres Bodenpersonals am Flughafen von Palma abgewendet. Bei der Tochtergesellschaft "Wings Handling" wurde am Freitag eine Vereinbarung getroffen, teilte das Unternehmen in Köln mit. Damit würden sowohl die Einsatzbedingungen der Mitarbeitenden verbessert als auch die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens berücksichtigt. Die Vereinbarung habe eine Laufzeit von zwei Jahren.

Die Gewerkschaft GVA hatte die 265 Beschäftigten zunächst zu Arbeitskämpfen ab dem kommenden Montag (1. Juli) aufgerufen. Dadurch wäre die Abfertigung Hunderter Mallorca-Flüge zur Haupturlaubszeit gefährdet gewesen. Eurowings sagte unter anderem die Umwandlung von Teilzeitverträgen und zusätzlichen Urlaubsanspruch im Sommer zu. Die Lufthansa-Tochter fliegt mit Abstand die meisten Verbindungen aus Deutschland auf die Balearen-Insel.

Die Lufthansa-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,99 Prozent höher bei 5,70 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX)