Lufthansa-Aktie verliert: Lufthansa macht im zweiten Quartal deutlich weniger Gewinn

Belastet von einem schwierigen Marktumfeld besonders in Asien hat die Lufthansa im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet.

Das bereinigte EBIT sackte den überraschend vorgelegten Eckzahlen zufolge auf 686 Millionen von 1,1 Milliarden Euro ab, wie der Frankfurter Konzern mitteilte. "Vor allem ein marktbedingter Rückgang der Durchschnittserlöse in allen Verkehrsgebieten - besonders in Asien - wirkte sich negativ aus", so die Lufthansa . Die Stückkosten der Passagier-Airlines hätten im zweiten Quartal auf Vorjahresniveau gelegen, der bereinigte Free Cashflow des Konzerns bei 573 Millionen Euro.

Der Quartalsgewinn der Lufthansa Airlines brach den weiteren Angaben zufolge auf 213 Millionen von 515 Millionen Euro ein. Insgesamt habe die Lufthansa Airlines damit einen Halbjahresverlust von 427 Millionen Euro verzeichnet - nach einem Gewinn von 149 Millionen Euro im Vorjahr.

Lufthansa Group senkt Jahresprognose deutlich

Die Lufthansa Group senkt ihre Jahresprognose nach einem schwachen zweiten Quartal. Für 2024 erwartet die Fluggesellschaft nur noch ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 1,4 bis 1,8 Milliarden Euro, statt wie bisher rund 2,2 Milliarden Euro. Der bereinigte freie Cashflow werde voraussichtlich deutlich unterhalb von 1 Milliarde Euro liegen, teilte die Lufthansa Group mit. Hier hatte der Konzern bislang mindestens 1 Milliarde Euro prognostiziert und verwies am Freitag auf Unsicherheiten bezüglich des Investitionsvolumens im zweiten Halbjahr.

Der Ausblick hänge maßgeblich von der Ergebnisentwicklung bei der Kernfluggesellschaft Lufthansa Airlines sowie dem traditionell wichtigen vierten Quartal im Frachtgeschäft bei Lufthansa Cargo ab.

Weitere Details zum Finanzausblick werden im Rahmen der Veröffentlichung der finalen Ergebnisse zum zweiten Quartal am 31. Juli bekanntgeben.

Lufthansa-Aktie wegen Gewinnwarnung im Minus

Vergleichsweise gelassen haben Anleger am Freitagmittag auf die Gewinnwarnung der Lufthansa reagiert. Zwar fiel der Kurs via XETRA zunächst um knapp 4 Prozent auf 5,57 Euro auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2022; anschließend erholten sich die Papiere jedoch zeitweise wieder. Mittlerweile liegen sie via XETRA jedoch wieder mit 0,52 Prozent im Minus bei 5,76 Euro.

.

Einem Händler zufolge dürfte die Kursschwäche der Lufthansa-Aktien in den vergangenen Monaten eine negative Überraschung im zweiten Quartal weitgehend eingepreist haben. So habe der Kurs seit den Zahlen zum ersten Quartal Ende April nochmals um 14 Prozent nachgegeben - gegen einen in diesem Zeitraum nahezu unbewegten Reise- und Freizeitsektor.

RBC belässt Lufthansa auf 'Sector Perform'

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das revidierte Ziel für das operative Jahresergebnis liege unter dem Konsens, schrieb Analyst Ruairi Cullinane am Freitag nach der Gewinnwarnung. Er bleibt auf aktuellem Bewertungsniveau generell optimistisch für europäische Airlines, sieht aber bei anderen Werten bessere Chancen.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)