Deutsche Lufthansa Aktie
WKN: 910979 / ISIN: US2515613048
|
11.02.2026 15:31:40
Lufthansa warnt vor massiven Flugausfällen am Donnerstag
Von Nina Kienle
DOW JONES--Die Deutsche Lufthansa hat vor umfangreichen Flugausfällen gewarnt, falls Piloten und Flugbegleiter ihre Streikandrohungen für Donnerstag in die Tat umsetzen. Die Fluggesellschaft habe die Gewerkschaften aufgefordert, die Gespräche wieder aufzunehmen, sagte ein Lufthansa-Sprecher. "Wir sind jederzeit dazu bereit." Am Vortag hatten sowohl die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) als auch die Gewerkschaft UFO (Unabhängige Flugbegleiter Organisation) ihre Mitglieder für Donnerstag zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen.
