WKN: 910979 / ISIN: US2515613048

11.02.2026 15:31:40

Lufthansa warnt vor massiven Flugausfällen am Donnerstag

Von Nina Kienle

DOW JONES--Die Deutsche Lufthansa hat vor umfangreichen Flugausfällen gewarnt, falls Piloten und Flugbegleiter ihre Streikandrohungen für Donnerstag in die Tat umsetzen. Die Fluggesellschaft habe die Gewerkschaften aufgefordert, die Gespräche wieder aufzunehmen, sagte ein Lufthansa-Sprecher. "Wir sind jederzeit dazu bereit." Am Vortag hatten sowohl die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) als auch die Gewerkschaft UFO (Unabhängige Flugbegleiter Organisation) ihre Mitglieder für Donnerstag zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 09:31 ET (14:31 GMT)

