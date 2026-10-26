Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus

Der MDAX stieg am ersten Tag der Woche.

Der MDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,47 Prozent höher bei 30 316,82 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 334,650 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,205 Prozent auf 29 937,42 Punkte an der Kurstafel, nach 29 876,31 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 29 922,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30 337,34 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 31 031,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 965,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der MDAX bei 30 291,98 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,14 Prozent zurück. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit DEUTZ (+ 6,63 Prozent auf 10,29 EUR), Schaeffler (+ 5,57 Prozent auf 5,69 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,46 Prozent auf 52,35 EUR), Siltronic (+ 5,36 Prozent auf 59,00 EUR) und flatexDEGIRO (+ 4,57 Prozent auf 23,36 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Ströer SE (-2,29 Prozent auf 36,74 EUR), Nemetschek SE (-1,85 Prozent auf 74,30 EUR), freenet (-1,39 Prozent auf 22,64 EUR), K+S (-1,31 Prozent auf 12,83 EUR) und United Internet (-0,92 Prozent auf 23,82 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 384 387 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 36,855 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at