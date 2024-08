LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht Gewinne

Um 12:25 Uhr gewinnt der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent auf 17 914,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 18 006,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 907,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 572,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18 880,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 15 725,00 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 6,99 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 888,50 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Zähler.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit RWE (+ 2,27 Prozent auf 31,14 EUR), Hannover Rück (+ 1,18 Prozent auf 239,30 EUR), Continental (+ 1,06) Prozent auf 59,14 EUR), BASF (+ 1,00 Prozent auf 41,62 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,88 Prozent auf 13,50 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-0,85 Prozent auf 24,64 EUR), Zalando (-0,67 Prozent auf 22,26 EUR), Heidelberg Materials (-0,47 Prozent auf 88,70 EUR), Henkel vz (-0,41 Prozent auf 78,28 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-0,30 Prozent auf 134,16 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die RWE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 215 564 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 223,478 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

2024 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

