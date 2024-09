LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt im Minus

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 12:25 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent schwächer bei 18 847,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 18 993,50 Punkte, das Tagestief hingegen 18 827,00 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, den Stand von 17 694,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 18 575,00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Stand von 15 862,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 12,56 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 993,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern verzeichnet.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 1,18 Prozent auf 240,40 EUR), Brenntag SE (+ 1,10 Prozent auf 68,08 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,86 Prozent auf 268,70 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,46 Prozent auf 52,56 EUR) und Symrise (+ 0,42 Prozent auf 119,15 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Commerzbank (-2,20 Prozent auf 13,12 EUR), Infineon (-1,75 Prozent auf 32,25 EUR), BASF (-1,71 Prozent auf 44,80 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,67 Prozent auf 31,27 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,66 Prozent auf 39,06 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2 904 421 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 230,640 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

2024 präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

