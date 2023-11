LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab

Am Dienstagabend agierten die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Der LUS-DAX schloss am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 15 909,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 15 948,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 890,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 14 776,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2023, wurde der LUS-DAX auf 15 645,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 21.11.2022, den Stand von 14 406,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 13,18 Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 246,00 Punkten. 13 869,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,69 Prozent auf 289,10 EUR), Symrise (+ 2,39 Prozent auf 99,36 EUR), Hannover Rück (+ 2,26 Prozent auf 217,00 EUR), QIAGEN (+ 2,15 Prozent auf 37,00 EUR) und adidas (+ 1,89 Prozent auf 185,14 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Siemens Energy (-7,93 Prozent auf 10,98 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-3,18 Prozent auf 24,68 EUR), BMW (-2,29 Prozent auf 93,55 EUR), Zalando (-2,16 Prozent auf 23,05 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,82 Prozent auf 106,86 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 142 032 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 160,506 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

2023 präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at